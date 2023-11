Il ministro: "Favorevoli da sempre a una pausa del conflitto per permettere gli aiuti umanitari"

“Noi ci siamo detti sempre favorevoli ad una pausa del conflitto per permettere l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza e l’allontanamento della popolazione civile dai luoghi dove ci sono gli scontri militari. Siamo a favore di una pausa che permetta di portare sollievo alla popolazione civile”, così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della conferenza stampa per la presentazione della Conferenza Unesco di Napoli col ministro Sangiuliano. “La prima cosa da fare è evitare un escalation. Hezbollah non deve lanciare una offensiva militare perché questo provocherebbe un peggioramento grave della situazione. Ci auguriamo quindi arrivino parole di pace da Hezbollah”, ha concluso Tajani.

