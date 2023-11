Blinken arrivato a Tel Aviv. Oltre 9mila morti nella Striscia. Gaza City è accerchiata dalle truppe israeliane. Droni Usa in volo per intercettare ostaggi

Prosegue la guerra in Medioriente. Gaza City è accerchiata e le truppe israeliane sono già dentro alcune aree dell’abitato. “Siamo al culmine della campagna”, ha detto Netanyahu parlando ai soldati. Gli Stati Uniti insistono sulle ‘pause umanitarie’ per il rilascio in sicurezza degli ostaggi. Lo spettro di Hezbollah in guerra col sostegno di Teheran. Continua il flusso dal valico di Rafah: anche una bimba italiana di 6 anni tra i 400 stranieri usciti da Gaza.

Raid Israele colpisce cimitero, morti 10 operai

Almeno dieci civili palestinesi sono stati uccisi questa mattina in un attacco israeliano che ha colpito operai che lavoravano nel cimitero di Beit Lahia, nel nord di Gaza. Lo ha riferito Wafa. Secondo l’agenzia di stampa palestinese, l’artiglieria israeliana ha anche bombardato le aree a est della città di al-Qarara, nella provincia meridionale di Khan Younis, e ad est di al-Wusta, nella regione centrale.

Tajani: “Cure in Italia per civili Gaza usciti da Striscia”

“Ho dato disposizione ai nostri diplomatici che seguono la vicenda israelo-palestinese di dare disponibilità di curare nel nostro territorio nazionale i civili palestinesi usciti dalla Striscia di Gaza”. Lo ha annunciato il il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nella conferenza stampa di presentazione alla Farnesina dell’evento ‘Cultural Heritage in the 21st century’ che si svolgerà a Napoli dal 27 al 29 novembre prossimi. “L’Italia è disponibile a curare i civili usciti dalla Striscia di Gaza – ha proseguito – e a fare la sua parte nella solidarietà”.

600 stranieri lasceranno Gaza tramite valico Rafah

Circa 600 persone fra stranieri, feriti e cittadini con doppia cittadinanza lasceranno oggi la Striscia di Gaza tramite il valico di Rafah al confine con l’Egitto. Lo riporta l’emittente francese BfmTv citando fonti informate.

Israele: “Hamas ha carburante”, e diffonde audio

L’esercito israeliano ha diffuso la registrazione di una conversazione di quello che viene descritto come un funzionario del ministero della Sanità di Hamas dove si ammette che l’organizzazione ha scorte di carburante sotto l’ospedale Shifa di Gaza City. Lo riporta il Times of Israel Nella registrazione si sente la fonte dire “hanno un milione di litri sottoterra”.

9 morti in Cisgiordania dopo scontri con forze israeliane

Nove persone sono morte in Cisgiordania nell’ambito di vari scontri con le forze armate israeliane. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa. L’ultimo in ordine di tempo è un 29enne colpito da un proiettile al petto durante un raid nel campo profughi di Qalandia, a nord di Gerusalemme. Questa mattina inoltre è morto in ospedale per le gravi ferite riportate un uomo che mercoledì era rimasto colpito nel corso di scontri nel villaggio di Tell, a sud di Nablus.

Israele rimanda a Gaza migliaia di transfrontalieri

Israele starebbe rimpatriando nella Striscia di Gaza migliaia di lavoratori transfrontalieri palestinesi tramite il valico di Kerem Shalom, controllato dalle truppe israeliane, a est di Rafah. Lo riporta Al Jazeera. “I lavoratori di Gaza che erano in Israele il giorno dello scoppio della guerra verranno rimandati a Gaza”, ha confermato l’ufficio del primo ministro israeliano.

Droni Usa in volo su Gaza alla ricerca ostaggi

L’esercito americano starebbe effettuando voli di droni disarmati su Gaza per aiutare nell’individuazione e nel recupero degli ostaggi nelle mani di Hamas. Lo riporta la Nbc citando due funzionari statunitensi che non hanno voluto dare ulteriori precisazioni. Il primo quotidiano americano a segnalare l’uso dei droni era stato il New York Times.

Erdogan: “A Gaza in corso crimini contro umanità da un mese”

“Non esiste alcun concetto che possa giustificare ciò a cui abbiamo assistito dal 7 ottobre. A Gaza vengono commessi crimini contro l’umanità esattamente da 28 giorni”. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Lo riporta Anadolu. La Turchia ha inviato a Gaza 10 aerei carichi di aiuti umanitari. “Continueremo a inviarne di nuovi non appena le condizioni lo consentiranno”, ha aggiunto Erdogan. Quanto al futuro del medioriente “stiamo lavorando a nuovi meccanismi che garantiranno la sicurezza di tutti, indipendentemente dal musulmano, dal cristiano o dall’ebreo – ha affermato ancora – agire in unità e solidarietà come mondo turco faciliterà il percorso verso un cessate il fuoco prima e poi verso una pace permanente. I nostri sforzi di pace continuano”.

Ucciso comandante di Hamas Mustafa Dalul

L’esercito israeliano ha affermato di aver ucciso Mustafa Dalul, comandante del battaglione al-Sabra Tal al-Hawa di Hamas, che aveva preso parte alla lotta contro le forze israeliane a Gaza. Lo scrive Haaretz. Secondo quanto riportato l’uomo è stato ucciso tramite un raid aereo sotto la supervisione dell’intelligence dello Shin Bet.

Quattro soldati israeliani uccisi in scontri a Gaza

Le forze di difesa israeliane hanno reso noto che quattro soldati sono stati uccisi ieri combattendo nella Striscia di Gaza, portando a 23 il bilancio delle vittime da quando Israele ha iniziato l’offensiva di terra contro Hamas. Lo riportano i media israeliani.

Esercito Israele: “Eroica battaglia nella notte a Gaza”

Le truppe dell’esercito israeliano si sono rese protagoniste di un’ “eroica” battaglia nella notte a Gaza. Lo rene noto lo stesso Idf sul suo profilo Telegram dove viene spiegato che molti miliziani di Hamas “sono stati uccisi e noi continuiamo la nostra operazione. Fino alla vittoria”. “La scorsa notte i soldati del 13esimo battaglione della Brigata Golani e le truppe corazzate del 53esimo battaglione si sono scontrati con alcuni terroristi all’interno della Striscia di Gaza – viene spiegato – i soldati hanno combattuto a lungo con compostezza i terroristi sotto un fuoco pesante. I terroristi sono stati uccisi e il pericolo è stato eliminato”.

Israele tratterrà fondi tasse destinati a Gaza

I ministri del gabinetto di sicurezza ad alto livello di Israele hanno votato per trasferire i fondi fiscali raccolti per l’Autorità Palestinese a Ramallah, ma hanno detratto il denaro stanziato per la Striscia di Gaza. Lo anuncia l’ufficio del primo ministro, citato da Times of Israel. “Israele sta interrompendo ogni contatto con Gaza”, afferma . “Non ci saranno più lavoratori palestinesi da Gaza e i lavoratori che erano in Israele il giorno in cui è scoppiata la guerra verranno restituiti a Gaza”. Gli Stati Uniti hanno esortato Israele a trasferire i soldi all’Autorità Palestinese.La questione ha suscitato un intenso dibattito nel governo. Alla fine, secondo quanto riportato dalla Radio dell’Esercito, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich si è astenuto, il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir si è opposto e il resto del gabinetto ha sostenuto il trasferimento dei fondi.

Blinken è arrivato in Israele

Il Segretario di stato americano, Antony Blinken, è arrivato all’aeroporto di Tel Aviv. Lo riportano i media israeliani. Ier il responsabile della diplomazia di Washington aveva parlato della necessità di una “pausa” umanitaria nel conflitto fra Israele e Hamas.

