Fonti palestinesi: diversi morti e numerosi feriti

Diverse persone sarebbero morte e molte altre ferite in un raid israeliano sul campo profughi di Maghazi, nella Striscia di Gaza. Lo riportano fonti palestinesi. Le persone hanno cercato di scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti, mentre i residenti feriti sono stati portati d’urgenza in ospedale. L’attacco aereo ha lasciato un enorme cratere nel campo e ha distrutto diversi edifici. Altri due attacchi aerei israeliani hanno raso al suolo un intero blocco di condomini nel campo profughi di Bureij e danneggiato due scuole delle Nazioni Unite trasformate in rifugi. Più di 3.700 bambini e minori palestinesi sono stati uccisi in poco meno di un mese di combattimenti, e i bombardamenti hanno costretto più della metà dei 2,3 milioni di abitanti del territorio ad abbandonare le proprie case, mentre cibo, acqua e carburante scarseggiano.

