Venti mezzi della Mezzaluna Rossa portano i feriti in Egitto

Venti ambulanze della Mezzaluna Rossa egiziana sono passate attraverso il valico di frontiera di Rafah verso Gaza questa mattina per raccogliere cittadini palestinesi feriti. Le ambulanze hanno prelevato una ventina di persone, fra cui nove bambini malati di cancro. Poi hanno fatto ritorno verso il valico di Rafah per poter entrare in Egitto. Circa 800 persone – tra cui centinaia di palestinesi con passaporto straniero e decine di feriti – sono state autorizzate a lasciare la Striscia di Gaza attraverso il Valico di Rafah in base a un accordo tra Stati Uniti, Egitto, Israele e Qatar, che media con Hamas. Sempre attraverso il valico di Rafah, alcuni camion carichi di aiuti sono arrivati con beni di prima necessità per la popolazione di Gaza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata