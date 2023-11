Il ministro degli Interni di Kiev Igor Klymenk: "Dall'inizio dell'anno, questo è il maggior numero di città e villaggi che sono stati attaccati"

Le truppe russe hanno colpito 118 località in 10 regioni ucraine nelle ultime 24 ore. “Dall’inizio dell’anno, questo è il maggior numero di città e villaggi che sono stati attaccati”, dice il ministro degli Interni di Kiev Igor Klymenk. Stamattina raid russi su Nikopol e Kherson, nell’est: due morti. Il Papa in un’intervista rivela: “Sarei voluto andare a Kiev e Mosca, ho avuto un buon colloquio con l’ambasciata russa ma il ministro degli Esteri Lavrov mi scrisse: ‘Grazie se vuole venire, ma non è necessario'”.

