Il portavoce Peskov: "Tutti gli obiettivi prefissati devono essere raggiunti"

“No, non siamo arrivati a un vicolo cieco. La Russia continua costantemente a portare avanti l’operazione militare speciale (come Mosca definisce la guerra in Ucraina ndr). Tutti gli obiettivi prefissati devono essere raggiunti“. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda sulle affermazioni del comandante in capo delle forze armate ucraine , Valery Zaluzhny, secondo cui il conflitto sarebbe in fase di stallo. Lo riporta la Tass.

“Il regime di Kiev avrebbe dovuto capire da tempo che anche solo parlare di prospettive di una sua vittoria sul campo di battaglia è assurdo. E prima il regime di Kiev lo capirà da solo, prima si apriranno alcune prospettive”, ha aggiunto Peskov.

