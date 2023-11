Nella regione di Aisne una pianta ha colpito un camion, morto il guidatore

Francia sferzata dalla tempesta Ciaràn che è arrivata sulla costa Atlantica del Paese con venti fino a 180 km/h e pioggia torrenziale. Alberi sradicati e finestre in frantumi con 1,2 milioni di famiglie rimaste senza elettricità giovedì. Nella regione di Aisne, nel nord della Francia un albero ha colpito un camion uccidendo il guidatore. Quasi tutte le coste della Francia continentale sono state allertate giovedì mattina per maltempo, da Calais sul Canale della Manica fino alle coste dell’Oceano Atlantico fino alla Spagna, così come gran parte della costa mediterranea francese e della Corsica.

Forti venti e pioggia hanno colpito anche l’Inghilterra meridionale e le Isole del Canale. La compagnia aerea olandese KLM ha cancellato tutti i voli in partenza e in arrivo nei Paesi Bassi dal primo pomeriggio fino alla fine della giornata

