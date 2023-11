Sacchi di sabbia e barriere alle porte contro le inondazioni: venti fino a 130 km/h

In alcune parti dell’Inghilterra continuano i preparativi per limitare l’impatto dei forti venti e della pioggia battente previsti con l’arrivo della tempesta Ciarán che colpirà a breve il Regno Unito e altri paesi dell’Europa occidentale. Il Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, ha emesso avvisi di maltempo per venti fino a 80 miglia orarie (130 chilometri orari) nelle zone costiere. A Dawlish, nel Devon, nel sud-ovest dell’Inghilterra, negozi e case hanno allestito difese con sacchi di sabbia e barriere alle porte per prevenire le inondazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata