ll politico morto a 68 anni il 27 ottobre

A Pechino si sono tenuti i funerali dell’ex premier cinese Li Keqiang, morto il 27 ottobre scorso per un attacco di cuore all’età di 68 anni. A rendere omaggio alla salma anche il presidente Xi Jinping. NO ARCHIVE OR RE-SALE

