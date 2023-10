Decine di mazzi di fiori per commemorare l’ex premier cinese Li Keqiang, morto venerdì per un attacco di cuore a 68 anni. In moltissimi li hanno deposti davanti all’ex residenza del leader politico nel centro di Hefei, nella provincia di Anhui, dove Li ha trascorso la sua infanzia. La sua morte improvvisa scioccato molte persone nel paese: Li è stato il massimo funzionario economico della Cina per un decennio, aiutando a gestire la seconda economia più grande del mondo attraverso sfide come le crescenti tensioni politiche, economiche e militari con gli Stati Uniti e la pandemia di COVID-19.

