Due feriti, l'uomo barricato in un ufficio postale

Un uomo ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco nei pressi di un ospedale a Toda, vicino Tokyo, in Giappone, ferendo due persone, che non sono in pericolo di vita. Poi è fuggito a bordo di una moto e si è barricato in un ufficio postale nella vicina Warabi. Secondo i media giapponesi, l’uomo ha con sé una pistola e avrebbe degli ostaggi, ma non viene precisato quanti.

Alla polizia è stato segnalato poco dopo le 13 ora locale che spari erano stati esplosi dalla strada contro l’ospedale generale Chuo di Toda; sarebbero rimasti feriti un medico di circa 40 anni e un paziente di circa 60, che non sono in pericolo di vita. Il sospetto responsabile, che secondo la Bbc avrebbe fra 40 e 50 anni, sarebbe fuggito in moto. Alle 14.15 locale l’uomo, secondo quanto riferito dalle autorità di Warabi, era barricato nell’ufficio postale: “Il sospetto è in possesso di quella che sembra essere una pistola. Per la vostra sicurezza, vi chiediamo di evacuare l’area vicina al luogo in cui si è verificato l’incidente e di seguire le istruzioni fornite dagli agenti di polizia sul posto”, ha fatto sapere il Comune in un post su X.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata