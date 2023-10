Due persone sarebbero rimaste ferite nell'azione

In Giappone un uomo, che secondo la Bbc avrebbe fra 40 e 50 anni, ha esploso degli spari in direzione di un ospedale a Toda, vicino Tokyo, pare ferendo due persone. Poi è fuggito a bordo di una moto e si è barricato in un ufficio postale nella vicina Warabi, a circa 1,5 chilometri di distanza. Lo riferisce l’emittente giapponese Nhk. Secondo i media giapponesi, l’uomo ha con sé una pistola e avrebbe degli ostaggi, ma non viene precisato quanti. Centinaia di poliziotti sono stati mobilitati per circondare l’edificio. Alcuni dipendenti dell’ufficio postale sono fuggiti in sicurezza dall’edificio, mentre due di loro potrebbero essere ancora all’interno, ma si ritiene che siano al sicuro e potrebbero non essere stati visti dall’uomo armato, ha detto la polizia di Saitama.

Alla polizia è stato segnalato poco dopo le 13 ora locale che degli spari erano stati esplosi dalla strada contro l’ospedale generale Chuo. Sarebbero rimasti feriti un medico di circa 40 anni e un paziente di circa 60, che non sono in pericolo di vita. “Il sospetto è in possesso di quella che sembra essere una pistola. Per la vostra sicurezza, vi chiediamo di evacuare l’area vicina al luogo in cui si è verificato l’incidente e di seguire le istruzioni fornite dagli agenti di polizia sul posto”, ha fatto sapere il Comune giapponese in un post su X.

A proposito degli spari, la polizia della prefettura di Saitama, in cui Toda si trova, non ha fornito dettagli su come siano state ferite esattamente le due persone. Secondo l’agenzia di stampa Kyodo, i due si trovavano in una sala di consultazione al primo piano quando sono stati raggiunti dagli spari. Le autorità hanno riferito inoltre di un terzo caso sospetto oltre a quello degli spari in ospedale e dell’uomo barricato nell’ufficio postale: la polizia sta indagando su un incendio scoppiato in un condominio vicino all’ospedale di Toda proprio intorno all’ora della sparatoria. Il Giappone ha leggi severe sul controllo delle armi, ma negli ultimi anni è cresciuta la preoccupazione per le armi artigianali, come quella presumibilmente usata nell’assassinio dell’ex primo ministro Shinzo Abe nel luglio 2022

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata