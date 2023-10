L'omaggio dei fan della celebre serie all'attore morto sabato a 54 anni

Centinaia di fan di “Friends” si sono ritrovati sotto l’edificio simbolo della celebre serie tv a New York per commemorare Matthew Perry, il Chandler Bing della sit-com, morto sabato a 54 anni. Il palazzo che si trova a Manhattan è da anni un punto di ritrovo per il appassionati della serie, iniziata nel 1994 e durata 10 anni, che ha avuto un successo interplanetario. Perry è stato ritrovato senza vita nella vasca da bagno della sua abitazione a Los Angeles in circostanze ancora da chiarire.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata