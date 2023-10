Sono stati posizionati davanti all'ufficio del sindaco di Gerusalemme

Circa 100 tra attivisti e famiglie provenienti dai villaggi attaccati da Hamas lo scorso 7 ottobre hanno allestito più di 200 letti per dare visibilità agli israeliani tenuti in ostaggio dai terroristi nella Striscia di Gaza. I letti, che simboleggiano i cittadini israeliani tenuti in ostaggio da Hamas a Gaza, sono stati posizionati davanti all’ufficio del sindaco di Gerusalemme per chiedere il loro rilascio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata