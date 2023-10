Le donne accuserebbero Netanyahu di essere responsabile del "disastro del 7 ottobre"

Hamas ha diffuso un video nel quale mostra tre donne israeliane tenute in ostaggio dal gruppo militante palestinese. Lo riporta il Jerusalem Post. Nel video, secondo il quotidiano, le tre donne si rivolgono al premier israeliano, Benjamin Netanyahu, accusandolo di essere responsabile del “disastro del 7 ottobre”, con l’attacco lanciato da Hamas contro Israele che ha portato anche al sequestro di circa 240 persone.

“Fateci ritornare dalle nostre famiglie adesso”, dice una delle tre donne ostaggio. “Ciao Bibi Netanyahu”, esordisce un’altra delle donne in ostaggio, rivolgendosi al premier israeliano, “siamo prigionieri di Hamas da 23 giorni. Ieri c’è stata una conferenza stampa con le famiglie degli ostaggi, sappiamo che doveva esserci un cessate il fuoco. Avreste dovuto liberarci tutti”. La donna ha poi proseguito: “Siamo cittadini innocenti, cittadini che pagano le tasse allo Stato di Israele”. La donna ha poi chiesto: “Lasciamo andare i loro cittadini, lasciamo andare i loro prigionieri. Liberateci. Liberateci tutti. Ritorniamo alle nostre famiglie adesso”.

“Vi siete impegnati a liberaci tutti, invece veniamo puniti per la vostra negligenza politica e nazionale, a causa dei vostri del 7 ottobre. Perché lì non c’erano militari. Non è venuto nessuno. Nessuno ha sentito parlare di noi”. Lo dice una donna ostaggio di Hamas in un video diffuso dallo stesso gruppo palestinese. Lo riporta il Jerusalem Post. Nel video la donna si rivolge al premier israeliano, Benjamin Netanyahu. “Vuoi ucciderci tutti. Vuoi ucciderci tutti usando l’esercito israeliano – è l’accusa della donna – Non è sufficiente che i cittadini israeliani siano stati uccisi”. Il video è accompagnato dalla didascalia ‘Alcuni prigionieri sionisti detenuti da Al-Qassam inviano un messaggio a Netanyahu e al governo sionista’.

عدد من الأسرى الصهاينة لدى القسام يوجهون رسالة لنتنياهو والحكومة الصهيونية#فلسطين_الآن #كتائب_القسام A number of Zionist prisoners held by Al-Qassam send a message to Netanyahu and the Zionist government #Palestine#AlQassamBrigades https://t.co/JhtcRw74dD — Al-Qassam Brigades – كتائب القسام (@QassamBrigades0) October 30, 2023

Netanyahu: “Crudele propaganda psicologica”

L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha criticato la “crudele propaganda psicologica” di Hamas che ha pubblicato un video di tre ostaggi israeliani nelle mani del gruppo militante palestinese. Lo riporta The Times of Israel. Secondo Tel Aviv le dichiarazioni degli ostaggi, che nel video criticano apertamente Netanyahu per gli attacchi del 7 ottobre, sono state quasi certamente dettate dagli uomini di Hamas, che li tengono prigionieri a Gaza.

Netanyahu a ostaggi: “Faremo di tutto per riportarvi a casa”

Il premier israeliano si è poi rivolto direttamente alle donne prese in ostaggio. “Vi abbraccio. Il nostro cuore è con voi e con tutti gli altri ostaggi. Stiamo facendo tutto il possibile per riportare a casa tutti i rapiti“, ha detto Netanyahu. Le tre donne sono state identificate come Rimon Kirsht, Yelena Trupanob e Daniel Aloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata