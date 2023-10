Un folto gruppo di manifestanti ha bloccato il traffico sul ponte di Brooklyn a New York, Stati Uniti, per protestare in solidarietà del popolo palestinese. Il corteo è stato organizzato sabato 28 ottobre, proprio quando Israele è entrata in una nuova fase di attacco e ha iniziato a colpire Gaza con maggiore intensità. Intanto l’esercito dello Stato ebraico ha fatto sapere di aver colpito 150 obiettivi di Hamas a Nord della Striscia. L’organizzazione terroristica, invece, ha comunicato che sarebbero oltre 8mila i morti tra i palestinesi, di cui la metà bambini.

