Gli agricoltori messi in crisi alla vigilia della festa delle streghe

La siccità ha messo a repentaglio la coltivazione di zucche in Colorado e New Mexico, negli Stati Uniti. Un problema per gli agricoltori, che in vista della festività di Halloween, con l’attesa di vendite massicce dell’ortaggio per decorare le classiche Jack O’ Lantern, intagliate ed esposte fuori dalla finestra per tenere lontani gli spiriti maligni. I produttori hanno subito dei cali ma hanno cercato di ovviare alla situazione riducendo altre colture ma in ogni caso hanno ottenuto dal raccolto zucche mediamente più piccole.

