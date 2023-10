Situazione critica nel campo profughi della Striscia

(LaPresse) Nel campo profughi di Nuseirat, al centro della Striscia di Gaza, non c’è più posto nei cimiteri. I residenti hanno quindi dovuto riaprire vecchie tombe per far posto alle salme da seppellire. Sono riusciti a tumulare 25 persone, tra donne e bambini, mentre devono ancora attendere i corpi di altri 30 uomini. La situazione è critica nella Striscia palestinese, dove Israele ha insensificato gli attacchi. Lo Stato ebraico, infatti, ha comunicato di essere entrato in una nuova fase della guerra. Il ministero della Sanità di Hamas, intanto, ha fatto sapere che dall’inizio del conflitto sarebbero morti oltre 8mila palestinesi, di cui la metà bambini.

