E’ passato quasi un anno dalla tragedia che ha colpito Seul: il 29 ottobre 2022, infatti, 159 persone sono morte bloccate nella calca. A Itaewon, quartiere della movida della capitale sudcoreana ricco di locali e discoteche, era stato organizzato un evento per Halloween, il primo dopo la pandemia e nel quale non c’era bisogno di rispettare più le regole anti-Covid. Oltre 100mila persone riempirono le strade fino a quando poi si è verificato l’evento mortale. L’attenzione in città rimane alta e molte persone si sono radunate nel luogo dell’incidente per commemorare le vittime e lasciare dei bigliettini con delle dediche. Le autorità, inoltre, hanno dispiegato migliaia di agenti di polizia per le strade.

