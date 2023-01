Le temperature nella regione sono scese a -10 gradi Celsius

Una tempesta di neve ha attraversato Seul e le regioni vicine giovedì, prolungando un’ondata di freddo gelido che, negli ultimi giorni, ha stretto nella sua morsa la Corea del Sud. Le temperature mattutine nella regione sono scese a circa -10 gradi Celsius. A Seul sono caduti più di 5 centimetri di neve nelle ultime 24 ore, mentre nella vicina provincia di Gyeonggi e a Incheon dai 6 agli 8 centimetri. Il traffico sulle principali strade del Paese non ha registrato disagi, anche se 110 sentieri escursionistici in tre parchi nazionali sono rimasti chiusi. L’agenzia meteorologica coreana ha previsto un tempo simile anche per venerdì, spingendo i funzionari ad avvertire che le condizioni di guida potrebbero peggiorare a causa delle strade ghiacciate.

