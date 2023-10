L'artista: "Opinione pubblica comincia a svegliarsi"

“Finalmente dopo anni in cui alcuni di noi continuavamo a ripetere che il popolo palestinese è oppresso, ed è il più solo del mondo, finalmente l’opinione pubblica si è svegliata”. Lo ha detto Moni Ovadia a margine della manifestazione a sostegno della Palestina a Roma. “Cominciano a svegliarsi, negli Usa molti ebrei americani ad esempio hanno occupato il Congresso per fermare il massacro, finalmente l’opinione pubblica si sveglia. Noi dobbiamo fare un appello agli uomini di giustizia devono dire basta” ha continuato. “Il no dell’Italia alla risoluzione Onu? L’Italia è un paese talmente malmesso che è come sparare sulla Croce Rossa” ha aggiunto.

