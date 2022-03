Roma, 2 mar. (LaPresse) – Negli anni, “invece di ridursi la Nato si è allargata a dismisura, non è questo un atto di ostilità? – chiede Ovadia – Come ha scritto Bernie Sanders: immaginatevi se Putin avesse stabilito un’alleanza militare con il Messico, il Venezuela o Cuba. Gli Stati Uniti avrebbero certamente mosso guerra. Come tutte, questa guerra è criminale, ma non abbiamo visto sanzioni contro gli americani quando hanno distrutto l’Iraq. C’è qualcosa che fa parte della retorica della falsa coscienza. L’Occidente ha un sacco di scheletri nell’armadio”. Così, contattato da LaPresse, Moni Ovadia commenta il conflitto in Ucraina.

