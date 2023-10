Il segretario della Cgil alla manifestazione per lo stop al conflitto a Roma

“La condanna verso Hamas e il terrorismo per ciò che hanno fatto è netta, nulla può giustificare le porcherie fatte. Questo deve essere chiaro. Allo stesso tempo pensiamo sia necessario far cessare il fuoco perché l’obiettivo deve rimanere quello di due popoli e due Stati. Non ci sono alternative”: così il segretario generale Cgil Maurizio Landini in Piazza Esquilino a Roma per la manifestazione per lo stop al conflitto tra Israele e Gaza indetta dalla Rete Pace e Disarmo.

