Altra incursione notturna di uomini e mezzi militari nella Striscia mentre proseguono i raid aerei

Israele ha inviato carri armati e truppe a Gaza per una seconda incursione notturna nella Striscia, tra giovedì e venerdì. Lo hanno reso noto le forze di difesa israeliane che hanno diffuso le immagini dell’operazione. I militari hanno fatto sapere di aver colpito uomini e postazione di Hamas e che l’operazione è stata effettuata da fanteria, genieri e forze corazzate, con droni ed elicotteri da combattimento dell’aeronautica che fornivano copertura aerea. Diversi membri del movimento estremista palestinese sarebbero stati colpiti. Tutte le forze israeliane hanno lasciato l’area e non si registrano feriti. Secondo quanto scrive il Times of Israe il raid è stato condotto vicino al quartiere di Shuja’iyya, nella parte orientale della città di Gaza.

