Colpito alla testa con un ombrello. L'aggressore ha urlato in russo "no fascismo, no putinismo"

Il politico sovranista olandese Thierry Baudet è stato aggredito con un ombrello e colpito alla testa a Gand, a margine della conferenza “La caduta dell’Europa”. L’aggressore è stato subito fermato e portato via dalla polizia. L’uomo ha urlato in russo “no fascismo, no putinismo”. Thierry Baudet è un membro del partito politico “Forum voor democratie”, vicino all’estrema destra olandese. Durante la pandemia aveva anche paragonato le restrizioni durante l’emergenza Covid all’Olocausto.

