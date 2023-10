Proseguono gli intensi attacchi nella Striscia di Gaza

Persone ferite, coperte di polvere e sangue, sono state estratte dalle macerie in seguito a un attacco aereo dell’aviazione israeliana a Rafah, nella Striscia di Gaza. Gli aerei da guerra di Tel Aviv hanno colpito obiettivi in tutta Gaza in vista di un’offensiva di terra prevista nel territorio governato da Hamas. Il Ministero della Sanità palestinese ha dichiarato che almeno 4.651 persone sono state uccise e 14.254 ferite nella Striscia di Gaza.

