In Cisgiordania due palestinesi sono rimasti uccisi negli scontri con l'esercito di Tel Aviv

Resta alta la tensione in Medioriente. Nella notte ancora bombardamenti israeliani su Gaza: nell’ultimo giorno di raid sarebbero morte almeno 400 persone. Proseguono intanto gli scontri in Cisgiordania, dove sono rimasti uccisi due palestinesi. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Nyt: Hamas rilascerà 50 ostaggi con doppia nazionalità

I miliziani di Hamas potrebbero rilasciare 50 ostaggi con doppia nazionalità. Lo riporta il New York Times citando un alto funzionario militare israeliano. Secondo il funzionario di Tel Aviv, sulla base dei colloqui tra Stati Uniti e Qatar, Hamas potrebbe rilasciare 50 ostaggi con doppia nazionalità indipendentemente da qualsiasi accordo più ampio. Il rilascio degli ostaggi è una priorità dell’amministrazione americana che, secondo il New York Times, avrebbe anche per questo chiesto a Israele di ritardare l’invasione della Striscia di Gaza.

Esercito Israele: in mano Hamas 222 ostaggi

Il portavoce delle forze israeliane di difesa (Idf), il contrammiraglio Daniel Hagari, afferma che l’esercito ha finora informato le famiglie di 222 ostaggi che i loro cari sono trattenuti nella Striscia di Gaza. Hagari ha aggiunto che la cifra comprende un numero non trascurabile di cittadini stranieri e che c’è voluto del tempo per identificarli e avvisare le famiglie. Tra i 222 ostaggi, ha spiegato Hagari, sono compresi Judith Raanan e sua figlia Natalie, rilasciate da Hamas venerdì sera.

Autorità Gaza: 60 morti in ultimi raid su Striscia

Gli attacchi israeliani della scorsa notte nella Striscia di Gaza avrebbero provocato la morte di almeno 60 palestinesi. Lo riporta Al Jazeera che cita le autorità della Striscia. Complessivamente, secondo i funzionari palestinesi, nelle ultime 24 ore di bombardamenti sarebbero morte più di 400 persone in quello che viene definito il peggiore raid dall’inizio della guerra, lo scorso 7 ottobre, tra Hamas e Israele.

Il Papa sente Biden: tra i temi guerra e bisogno di pace

Ieri pomeriggio ha avuto luogo una telefonata tra Papa Francesco e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. La conversazione, durata circa 20 minuti, ha avuto come argomento le situazioni di conflitto nel mondo e il bisogno di individuare percorsi di pace.

Tajani: “Diplomazia al lavoro per evitare escalation”

Sulla crisi in Medioriente si sta svolgendo una “operazione diplomatica” con l’Italia “molto presente e che ha assunto un ruolo di primo piano”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, arrivando al Consiglio Affari esteri a Lussemburgo. “Cerchiamo di fare in modo”, ha aggiunto, di “evitare un’escalation” del conflitto, in questo momento ci sono “tanti interlocutori del mondo arabo e musulmano” che “possono svolgere un ruolo per evitare la deflagrazione del conflitto e convincere Hamas ed Hezbollah a non lanciare missili contro Israele e a lavorare per la liberazione degli ostaggi”.

Esercito Israele: colpiti 320 obiettivi di Hamas e Jihad

Le forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver colpito circa 320 obiettivi appartenenti ad Hamas e alla Jihad islamica nella Striscia di Gaza nell’ultimo giorno di raid. Lo riporta The Times of Israel. I militari affermano che gli attacchi hanno preso di mira siti che potrebbero mettere in pericolo le truppe in vista dell’offensiva via terra nella Striscia. L’Idf sostiene di aver colpito tunnel dove si nascondevano miliziani di Hamas e della Jihad islamica, postazioni militari e di osservazione e siti per mortai e missili anticarro. Inoltre, l’Idf riferisce che forze di fanteria, artiglieria e carri armati hanno colpito un certo numero di cellule di Hamas a Gaza, inclusa una che pianificava di effettuare un attacco missilistico al confine.

Almeno 400 morti in ultimo giorno raid su Gaza

Almeno 400 persone sarebbero morte in tutta la Striscia di Gaza nell’ultimo giorno di bombardamenti da parte delle forze israeliane. Lo riporta Al Jazeera citando media palestinesi. Si tratterebbe dunque del “bombardamento più pesante” dall’inizio della guerra, il 7 ottobre, tra Hamas e Tel Aviv. Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, sono stati registrati almeno 25 attacchi aerei israeliani contro aree residenziali del territorio palestinese, che ospita più di 2 milioni di persone. Wafa ha aggiunto che molti degli attacchi hanno colpito case civili senza alcun preavviso.

Israele: “Nessun cessate il fuoco a Gaza prima di rilascio ostaggi”

Un alto funzionario israeliano ha riferito alla Cnn che non ci sarà “nessun cessate il fuoco” a Gaza mentre gli Stati Uniti e il Qatar lavorano per liberare più di 200 ostaggi detenuti da Hamas nell’enclave assediata. Il funzionario ha detto al network statunitense che “non sono a conoscenza” delle richieste degli Stati Uniti per un ritardo nella prevista operazione di terra di Israele a Gaza, e ha detto che sia Israele che gli Stati Uniti vogliono che tutti gli ostaggi vengano rilasciati “il più rapidamente possibile”. Il funzionario ha aggiunto: “Non si può permettere che gli sforzi umanitari abbiano un impatto sulla missione di smantellare Hamas”.

Due palestinesi uccisi in scontri in Cisgiordania

Due palestinesi sono stati uccisi e altri quattro sono rimasti gravemente feriti questa mattina negli scontri con i soldati israeliani nel corso di un’operazione nel campo profughi di Jalazone vicino a Ramallah. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa citando il ministero della Salute gestito dall’Autorità nazionale palestinese. Secondo fonti locali i militari israeliani avrebbero fatto irruzione nel campo per arrestare alcuni attivisti. Durante il raid i residenti hanno lanciato pietre contro i soldati di Tel Aviv che hanno risposto aprendo il fuoco e uccidendo due palestinesi idenificati come Mahmoud Saif Nakhleh e Mohammad Nidal Ilian. Nel blitz sono state anche arrestate 20 persone.

Forze Israele colpiscono struttura Hezbollah in Libano

L’IDF, la forza di difesa israeliana, afferma di aver colpito una serie di siti Hezbollah nel sud del Libano, tra cui un “complesso militare” e un posto di osservazione. Le forze di difesa israeliane affermano che anche gli aerei militari hanno preso di mira “una cellula terroristica” lungo il confine e hanno distrutto gli armamenti posseduti dagli agenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata