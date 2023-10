Nell'attacco a Khan Younis morto anche il padre dei piccoli

I corpi di tre bambini e del loro papà uccisi in un attacco a Khan Younis domenica notte sono stati portati in braccio da amici e familiari per la sepoltura nel sud della Striscia di Gaza. Gli attacchi aerei israeliani hanno colpito obiettivi in tutta Gaza, comprese le aree in cui ai civili palestinesi era stato detto di cercare rifugio.

