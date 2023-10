Le parole del pontefice durante l'Angelus in Piazza San Pietro

“Ancora una volta il mio pensiero va a quanto sta accadendo in Israele e in Palestina. Sono molto preoccupato, addolorato. Prego e sono vicino a tutti coloro che soffrono. Agli ostaggi, ai feriti. Alle vittime e ai loro familiari”. Così Papa Francesco affacciato alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano per l’Angelus.

