Il pontefice durante l’Angelus in Piazza San Pietro: “Terrorismo e guerra non portano soluzioni”

“Armi e attacchi si fermino, per favore“. Lo ha detto Papa Francesco, parlando a braccio, al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro, in merito alla guerra in Medioriente. “Seguo con apprensione quello che sta accadendo – ha affermato – Esprimo vicinanza alla famiglia delle vittime e prego per coloro che stanno vivendo ore di terrore e angoscia”. “Terrorismo e guerra non portano soluzioni, ma solo morte. Si comprenda che portano solo sofferenza” ha aggiunto il pontefice. “La violenza è esplosa ancora più veloce, con centinaia di morti – ha affermato il Santo Padre – Preghiamo per la pace in Israele e Palestina“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata