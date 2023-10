La Malesia è a larga maggioranza musulmana

Migliaia di persone hanno preso parte a una manifestazione filo-palestinese vicino a Piazza Indipendenza (Merdeka Square) a Kuala Lumpur, capitale della Malesia. I manifestanti hanno sventolato striscioni e bandiere mentre cantavano a sostegno dei palestinesi nel conflitto in corso tra Israele e Hamas. La manifestazione è stata indetta da organizzazioni no-profit locali e i funzionari hanno affermato che mirava a mostrare il disappunto per il sostegno occidentale a Israele. La Malesia, che conta oltre 32 milioni di abitanti, è uno Stato a maggioranza musulmana (circa il 63%). La protesta è stata una delle tante tenutesi in tutto il mondo questo fine settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata