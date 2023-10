Centinaia di bosniaci e arabi che vivono a Sarajevo, in Bosnia, sono scesi in piazza per protestare contro i raid aerei israeliani su Gaza lanciati dopo l’attacco di Hamas nello Stato ebraico dello scorso 7 ottobre. I manifestanti hanno acceso fumogeni e sventolato bandiere palestinesi mentre cantavano “Palestina libera e libera”. Tra loro c’era un medico palestinese che aveva lavorato a Sarajevo durante la guerra in Bosnia nel 1992. Le proteste sono state sostenute dal municipio di Sarajevo e il sindaco Benjamina Karic ha partecipato alla manifestazione. Israele ha lanciato attacchi aerei su Gaza dopo che l’attacco del 7 ottobre da parte dei militanti di Hamas ha ucciso oltre 1.400 persone.

