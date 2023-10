Quattro persone sono morte

Le forze israeliane hanno colpito un “complesso terroristico di Hamas e della Jihad islamica palestinese” nella moschea Al-Ansar a Jenin, in Cisgiordania, sospettati di preparare un attacco imminente- Secondo l’Idf e l’agenzia di sicurezza interna Shin Bet la moschea sarebbe stata utilizzata come centro per pianificare ed eseguire attacchi terroristici contro i civili, allestendo un centro di comando in tunnel nascosti sotto l’edificio. 4 le vittime dell’attacco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata