L'organizzatore Saif Abukeshek: "Non possiamo permettere a Israele di agire da stato terrorista"

A Barcellona è andata in scena sabato una manifestazione a sostegno della popolazione palestinese di Gaza per i bombardamenti di Israele dopo l’attacco terroristico di Hamas. Decine di migliaia di persone hanno marciato sul Paseo De Gracia.

“Ci aspettiamo che la manifestazione di oggi mostri la presenza di Barcellona per inviare un messaggio molto chiaro. Noi, a nome nostro, non accettiamo questa rappresentazione politica europea macchiata di sangue, il sangue dei civili di Gaza. Quindi, vogliamo da qui inviare un messaggio che è necessaria un’azione. Non possiamo permettere a Israele, uno stato sionista e terrorista, di agire come sta facendo. E qui in Europa c’è un silenzio totale”, ha detto l’organizzatore Saif Abukeshek.

