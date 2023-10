La premier al Cairo per il vertice internazionale per la pace

“Su tutto, noi dobbiamo fare l’impossibile per evitare una escalation di questa crisi, per evitare di perdere il controllo di quello che può accadere perché le conseguenze sarebbero inimmaginabili. E il modo più serio per ottenere questo obiettivo è la ripresa di una iniziativa politica per una soluzione strutturale della crisi sulla base della prospettiva dei due popoli, due Stati. Una soluzione che deve essere concreta e a mio avviso deve avere una tempistica definita”. Così la premier, Giorgia Meloni, intervenendo al Vertice internazionale per la pace in Medioriente al Cairo. “Il popolo palestinese deve avere il diritto a essere una nazione che si governa da sé, in libertà – ha aggiunto – accanto una Stato di Israele a cui deve essere pienamente riconosciuto il diritto all’esistenza e alla sicurezza. Su questo l’Italia è pronta a fare assolutamente tutto ciò che è necessario”.

