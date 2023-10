La premier: "Evitare ampliamento conflitto"

L’attacco di Hamas è stato condotto “con una efferatezza senza precedenti che lascia inorriditi e che dal nostro punto di vista è giusto condannare senza ambiguità”. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, intervenendo al Vertice internazionale per la pace in Medioriente al Cairo. “Per l’Italia – ha sottolineato la presidente del Consiglio – era doveroso partecipare a questa conferenza, per il ruolo che l’Italia svolge come ponte di dialogo tra Europa, Mediterraneo, Medio Oriente, e lo era per le possibilità che questo vertice prospetta, nonostante le posizioni di partenza possano sembrare distanti. Perché se anche i nostri punti di vista non fossero perfettamente sovrapponibili, perfettamente sovrapponibile è il nostro interesse, l’interesse comune è che quello che sta succedendo a Gaza non si trasformi in un conflitto più ampio, non si trasformi in una guerra di religione, in uno scontro di civiltà, rendendo vani gli sforzi fatti coraggiosamente in questi anni”.

