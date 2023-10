“Voglio che sappiate che io e il Regno Unito siamo dalla vostra parte”. Lo ha detto il premier britannico, Rishi Sunak, dopo essere atterrato a Tel Aviv dove si è recato per ribadire la solidarietà allo Stato ebraico. Lo riporta The Times of Israel. Sunak ha quindi condannato “gli indicibili e orribili atti di terrorismo”. Il premier britannico vedrà il presidente israeliano, Isaac Herzog, e Benjamin Netanyahu e dovrebbe visitare anche alcune città del Paese oltre a Tel Aviv.

