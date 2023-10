È successo a Sderot lo scorso 7 ottobre

I momenti terribili di una famiglia israeliana che lo scorso 7 ottobre ha affrontato dei miliziani di Hamas a Sderot, nel sud di Israele. Il filmato, diffuso da South First Responders, proviene da una delle videocamere di sicurezza che si trovano in città. Nelle immagini si vede due vetture di Hamas pesantemente armae che incrociano un’auto civile israeliana nera proveniente da un’altra direzione. L’auto civile, non notando il primo pick-up di Hamas, si avvede del secondo pick-up in avvicinamento e frena. Il padre corre immediatamente fuori dal veicolo nella direzione opposta con la figlia e incontra il primo veicolo di Hamas che ha sterzato intorno alla rotatoria per attaccarli. L’uomo (dietro l’albero) sembra coprire con il proprio corpo la figlia mentre il combattente di Hamas spara Nelle immagini successive si vede la bambina tornare da sola verso il veicolo. Sembra che il padre sia riuscito a salvare la sua vita

