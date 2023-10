A Napoli, in piazza Montesanto, è stato organizzato un sit-in per la pace in Medioriente dall’associazione ‘3 Febbraio’. All’iniziativa ha partecipato Omar Suleiman, rappresentante della comunità palestinese nel capoluogo campano. “Viviamo con angoscia ogni momento. Bisogna chiedere al governo italiano di cambiare rotta, di non stare al fianco di Israele ma di essere neutrale. I palestinesi oggi alzano la testa per difendere i loro diritti e il mondo ci urla addosso che siamo dei criminali. Siamo sull’orlo di una guerra mondiale“, ha detto Suleiman. All’evento era presente anche Gianluca Petruzzo, responsabile nazionale de ‘La Comune’. “Sia il popolo palestinese che quello ebraico possono incontrarsi, stare assieme per una vita diversa. Essere in pace, cercare la convivenza è un impegno per tutti noi. Se monta l’odio finisce la vita”, ha aggiunto Petruzzo.

