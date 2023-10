Rabat ribadisce il suo appello affinché i civili siano protetti da tutte le parti e non siano presi di mira.

“Il Regno del Marocco condanna fermamente il bombardamento da parte delle forze israeliane dell’ospedale ‘Al Maamadani’ nella Striscia di Gaza”, che ha causato centinaia di morti e feriti. Lo fanno sapere le autorità di Rabat con un comunicato in cui si ribadisce l’appello affinché i civili siano protetti da tutte le parti e non siano presi di mira.

Il Marocco, il cui sovrano Re Mohammed VI presiede il Comitato Al-Quds, sottolinea inoltre l’urgenza di unire gli sforzi della comunità internazionale per porre fine alle ostilità il più rapidamente possibile, rispettare il diritto umanitario internazionale e lavorare per evitare che la regione scenda in un’ulteriore escalation e tensione.

