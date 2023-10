In centinaia si sono radunati davanti all'ambasciata di Israele ad Amman

Centinaia di persone sono scese per le strade della capitale della Giordania, Amman, per protestare dopo l’esplosione mortale in un ospedale della città di Gaza che ha ucciso centinaia di persone. Una folla inferocita si è radunata intorno all’ambasciata israeliana, scontri con la polizia. Alcuni manifestanti hanno dato fuoco ad una bandiera israeliana. Hamas ha attribuito l’esplosione all’ospedale ad un attacco aereo dello Stato Ebraico. mentre l’esercito israeliano ha affermato che l’ospedale è stato colpito da un razzo lanciato dai militanti palestinesi.

Nella notte disordini anche a Berlino, in Germania, dove manifestanti pro-palestinesi si sono scontrati con la polizia tedesca.

