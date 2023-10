I disordini tra agenti e dimostranti pro-palestinesi, bottiglia incendiaria contro una sinagoga

Scontri durante la notte tra martedì e mercoledì tra manifestanti pro-Palestina e polizia nei quartieri di Neukoelln e Kreuzberg e presso la storica Porta di Brandeburgo a Berlino. Diversi agenti sono rimasti feriti, secondo quanto riferito dalle autorità tedesche. La polizia ha aumentato la sicurezza attorno alle istituzioni ebraiche a Berlino e in altri luoghi considerati a rischio in seguito agli attacchi di Hamas contro Israele e i raid israeliani su Gaza.

La polizia della Capitale tedesca ha anche confermato l’attacco incendiario alla sinagoga del centro comunitario ebraico della comunità ‘Kahal Adass Yisroel’, in Brunnenstrasse nel quartiere Mitte. Secondo quanto riferito intorno alle 3:45 del mattino due sconosciuti hanno lanciato due bottiglie con un liquido infiammabile verso la sinagoga in Brunnenstrasse e sono fuggiti. Le bottiglie sono esplose sul marciapiede e poi si sono spente. Durante le indagini si è verificato un altro incidente: un trentenne che stava guidando per strada con uno scooter elettrico, lo ha buttato a terra ed è corso verso la sinagoga. Durante il successivo arresto, ha resistito e ha gridato slogan incendiari e anti-israeliani.

Manifestazioni e tensioni anche in Giordania

Dopo la strage all’ospedale di Gaza costata la vita a centinaia di persone in Giordania era circolata ieri la notizia dell’assalto all’ambasciata di Israele ad Amman, notizia smentita da una fonte della sicurezza locale, citata dall’agenzia di stampa giordana Petra. La smentita giunge dopo che sui social erano circolate immagini e post in cui si parlava di un assalto alla sede diplomatica israeliana a seguito dell’esplosione avvenuta all’ospedale Al Ahli di Gaza, per la quale Hamas e Israele si accusano reciprocamente. Secondo la fonte citata da Petra, le forze di sicurezza hanno affrontato un gruppo di manifestanti che si sono riuniti vicino all’ambasciata e hanno cercato di raggiungerla e poi hanno allontanato i manifestanti dai dintorni della sede diplomatica.

