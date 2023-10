Ad accoglierlo anche il primo ministro Netanyahu

Dieci giorni dopo l’attacco terroristico di Hamas, il cancelliere tedesco Olaf Scholz è arrivato in Israele in visita di solidarietà. Ad accoglierlo il ministro degli Esteri dello Stato ebraico Eli Cohen. Per Scholz sono previsti incontri con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, il presidente israeliano Izchak Herzog e i parenti degli ostaggi tedeschi di Hamas rapiti nella Striscia di Gaza. Scholz vuole informarsi sulla situazione nella zona di guerra ma, come riporta Ard, vuole anche parlare di come si possa prevenire una escalation nella regione. In serata il cancelliere tedesco si recherà poi in Egitto.

