Il presidente degli Stati Uniti incontrerà il re Abdallah di Giordania e il leader dell’autorità palestinese Abu Mazen

Il presidente statunitense Joe Biden si recherà mercoledì in Israele e in Giordania per incontrare sia i vertici israeliani che quelli arabi, poiché aumentano le preoccupazioni che la furiosa guerra tra Israele e Hamas possa espandersi in un conflitto più ampio. Nella sua missione in Medioriente l’inquilino della Casa Bianca vedrà Benjamin Netanyahu oltre al re Abdallah di Giordania e al presidente dell’autorità palestinese Abu Mazen.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato il viaggio di Biden in Israele mentre la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza diventa sempre più grave e mentre Israele si prepara per un possibile attacco di terra, su un territorio grande 365 chilometri quadrati, per sradicare i militanti di Hamas responsabili di quello che secondo funzionari statunitensi e israeliani è stato l’assalto più letale contro gli ebrei dai tempi dell’Olocausto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata