È una donna di 21 anni, si chiama Maya Sham: "Si sono presi cura di me. Vi chiedo solo di riportarmi a casa al più presto"

Hamas ha diffuso il primo video di un ostaggio israeliano detenuto a Gaza. È una donna di 21 anni. Lo riferiscono i media. “Sono Maya Sham, ho ventuno anni, sono di Shoham”, dice la giovane nel video.

“In questo momento mi trovo a Gaza. Sono tornata sabato mattina presto da una festa nella zona di Sderot. Sono stata gravemente ferita a una mano. Mi hanno portato a Gaza e mi hanno portato qui in ospedale per tre ore. Si sono presi cura di me, mi hanno fornito le medicine. Vi chiedo solo di riportarmi a casa al più presto“.

