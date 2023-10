Ucciso nella Striscia il capo della Shura di Hamas. Attacchi su obiettivi di Hezbollah in Libano. Biden atteso mercoledì in Medioriente

Le ultime news di martedì 17 ottobre sulla guerra tra Israele e Hamas, in aggiornamento. È salito a 71 il bilancio dei morti nei raid aerei notturni condotti da Israele nel sud della Striscia di Gaza. È quanto riporta Al Jazeera Arabic. Molte delle persone uccise erano donne e bambini. Una fonte medica ha detto che centinaia sono rimasti feriti durante i bombardamenti, che hanno colpito soprattutto le case a Rafah e Khan Younis, nel sud della Striscia. In una dichiarazione separata, l’esercito israeliano ha affermato di aver colpito nella notte più di 200 obiettivi di Hamas e della Jihad islamica palestinese nella Striscia di Gaza.

Biden sarà in Israele e Giordania mercoledì

Il presidente statunitense Joe Biden si recherà mercoledì in Israele e in Giordania per incontrare sia la leadership israeliana sia quella araba, poiché aumentano le preoccupazioni che la furiosa guerra tra Israele e Hamas possa espandersi in un conflitto più ampio. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato il viaggio di Biden in Israele mentre la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza diventa sempre più grave e mentre Israele si prepara per un possibile attacco di terra, su un territorio grande 365 chilometri quadrati, per sradicare i militanti di Hamas responsabili di quello che secondo funzionari statunitensi e israeliani è stato l’assalto più letale contro gli ebrei dai tempi dell’Olocausto.

In 600mila hanno lasciato Gaza, ne restano 100mila

Secondo il portavoce delle forze di difesa israeliane Jonathan Conricus, 600mila abitanti di Gaza hanno evacuato l’area di Gaza City, in seguito agli avvertimenti lanciati venerdì dall’esercito israeliano.In un aggiornamento quotidiano, Conricus ha affermato che più di 600.000 persone hanno evacuato l’ area di Gaza City, ma che 100.000 persone non se ne sono ancora andate. Israele ha avvertito la popolazione di lasciare l’area di Gaza City prima di quelle che, a suo dire, saranno “operazioni militari rafforzate” nei prossimi giorni. Conricus ha affermato che le operazioni inizieranno “quando i tempi saranno maturi”.

Esercito Israele: “Colpiti 200 obiettivi Hamas nella notte”

Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno affermato di aver colpito nella notte oltre 200 obiettivi di Hamas e della Jihad islamica palestinese nella Striscia di Gaza. Lo riporta The Times of Israel. Tra i siti colpiti, secondo l’Idf, anche un quartier generale dove furono uccisi diversi membri di Hamas e una banca utilizzata da Hamas. L’Idf ha aggiunto che anche le navi della Marina hanno effettuato attacchi contro i centri di comando di Hamas e i siti di deposito di armi nella città di Gaza.

Israele attacca obiettivi di Hezbollah in Libano

L’esercito israeliano sta attaccando obiettivi appartenenti a Hezbollah in Libano. Lo riferiscono le forze di difesa israeliane, citate da Haaretz.

Uccisi 4 terroristi su barriera sicurezza Libano

Quattro “terroristi” sono stati uccisi mente tentavano di “infiltrarsi nella barriera di sicurezza con il Libano e tentavano di piazzare un ordigno esplosivo”. Lo rendono noto le Forze di difesa israeiane, Idf, su Telegram. Sul canale, Idf pubblica anche un breve video in cui si vedono, cerchiati in rosso, degli ‘obiettivi’ che poi esplodono. Sempre su Telegram, Idf annuncia che risuonano le sirene nel kibbutz Tze’elim.

Ucciso a Gaza capo della Shura di Hamas

Asma al-Mazini, il capo del Consiglio della Shura di Hamas, è stato ucciso durante le operazioni israeliane nella Striscia di Gaza. Lo comunicano la Difesa israeliana e lo Shin Bet in una dichiarazione congiunta, citata da Haaretz. Secondo la dichiarazione Al-Mazini era il ‘ministro’ responsabile dei prigionieri di Hamas nelle carceri israeliane e dirigeva attacchi terroristici contro Israele. Inoltre, era responsabile dei negoziati sullo scambio del soldato israeliano catturato Gilad Shalit.

Netanyahu a Putin: “Guerra finché hamas non sarà distrutto”

Nella sua conversazione con il presidente russo Vladimir Putin, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che il suo paese non fermerà l’offensiva nella Striscia di Gaza “finché non avrà eliminato le capacità militari e governative di Hamas”. Lo riferisce Haaretz, citando citando l’ufficio del premier. Netanyahu ha detto a Putin “che Israele è stato attaccato da assassini vili e crudeli e ha risposto, determinato e unito, lanciando una guerra contro Hamas”.

Hamas: “200-250 ostaggi, stranieri ‘nostri ospiti'”

Attualmente ci sono tra i 200 e i 250 prigionieri a Gaza. Lo ha riferito Abu Ubaida, portavoce delle Brigate Al-Qassam, citato dai media. Gli ostaggi stranieri sono “nostri ospiti”, ha aggiunto, e saranno rilasciarli ogni volta che le condizioni “sul terreno” lo consentiranno.

Hamas: “22 ostaggi morti in bombardamenti Gaza”

22 degli ostaggi sequestrati da Hamas il 7 ottobre sono stati uccisi dal bombardamento di Gaza da parte degli israeliani. Lo ha riferito Abu Ubaida, portavoce delle Brigate Al-Qassam, citato dall’emittente tv al Manar. “Il brutale assalto sionista alle case ha portato finora alla perdita di 22 prigionieri sionisti”, le sue parole.

Meloni sente Al-Sisi: “Urgente e coordinata azione diplomatica”

La premier Giorgia Meloni continua a tenersi in stretto contatto con i principali Capi di Stato e di Governo delle Nazioni alleate e dei Paesi più coinvolti dalla profonda crisi in corso nella regione mediorientale. In particolare, riferisce Palazzo Chigi, ha avuto questa sera una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica araba d’Egitto, Abdelfattah al-Sisi. La conversazione, molto cordiale, si è incentrata sulla grave crisi in corso in Medio oriente e sulla condivisa necessità di una urgente e coordinata azione diplomatica volta a contenere la sua ulteriore espansione e le relative conseguenze umanitarie. Oggetto del colloquio, sottolinea la nota, anche le prospettive dei negoziati in atto sulla liberazione degli ostaggi. Italia ed Egitto continueranno a lavorare in uno spirito di rafforzata collaborazione mantenendosi reciprocamente informati sugli intensi contatti diplomatici in corso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata