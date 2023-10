Abu Obeida: "I non israeliani sono considerati ospiti, li rilasceremo appena la situazione lo permetterà"

Il portavoce del braccio armato di Hamas, Abu Obeida, ha detto che ci sono tra i 200 ei 250 ostaggi nelle mani del gruppo palestinese, compresi alcuni stranieri. Abu Obeida della Brigata Al- Qassam in un video ha riferito che i non israeliani trattenuti sono considerati ospiti: “Una volta che la situazione permetterà di rilasciarli lo faremo perché non abbiamo problemi con loro”.

