Le proposte della Cina per risolvere il conflitto in Ucraina potrebbero costituire la base per una soluzione pacifica. Lo ha dichiarato il presidente Russo Vladimir Putin, come riporta ‘Ria Novosti’, in una intervista rilasciata a China Media Corporation. “Conosciamo naturalmente le proposte dei nostri amici cinesi e le apprezziamo – ha spiegato – Credo che siano abbastanza realistiche, in ogni caso potrebbero essere la base per accordi di pace”.

Biden: possiamo aiutare sia Kiev che Israele

Nel corso di un’intervista al format ‘60 minutes‘ della Cbs, il presidente americano, Joe Biden, ha rassicurato sul fatto che gli Stati Uniti possono continuare a sostenere l’Ucraina mentre aiutano anche Israele. “Siamo gli Stati Uniti d’America, per l’amor di Dio“, ha detto, sottolineando che l’America è la nazione “più potente nella storia del mondo”. Dunque, ha aggiunto, “possiamo occuparci di entrambi e mantenere comunque la nostra difesa a livello internazionale”.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è arrivato a Pechino dove sarà tra gli ospiti del terzo forum internazionale ‘One Belt- One Road’. Lo riporta l’agenzia Tass, aggiungendo che Lavrov ha incontrato il suo omologo cinese Wang Yi. L’iniziativa ‘One Belt – One Road‘ è stata proposta da Xi Jinping nel 2013 per promuovere progetti di investimento economico e commerciale che coinvolgano quanti più paesi possibile. Hanno già aderito più di 150 paesi e più di 30 organizzazioni internazionali. La terza edizione del forum si svolgerà a Pechino il 17 e 18 ottobre.

