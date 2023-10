Il presidente russo parla al vertice della Csi, la Comunità degli Stati indipendenti

In caso di un’operazione di Israele “le vittime civili saranno assolutamente inaccettabili”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando al vertice della Csi, la Comunità degli Stati indipendenti composta da 9 delle ex repubbliche sovietiche, che si tiene a Bishkek, la capitale del Kyrgyzstan. “L’uso di attrezzature pesanti nelle aree residenziali è una questione complessa, carica di gravi conseguenze per tutte le parti coinvolte”, ha aggiunto il capo del Cremlino.

