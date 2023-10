La tensione al confine tra Libano e Israele si è intensificata, con Hezbollah che ha lanciato razzi e le forze israeliane che hanno risposto con bombardamenti. I combattimenti hanno provocato almeno un morto e diversi feriti. Hezbollah ha dichiarato in un comunicato di aver lanciato razzi verso una postazione militare israeliana nella città di confine di Shtula, come rappresaglia per i bombardamenti israeliani che hanno ucciso il reporter della Reuters Issam Abdallah venerdì e due civili libanesi sabato.

